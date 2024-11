L'Eredità, Christian fa il saputello? Figuraccia e brutta fine: "Nella spazzatura!"

27 novembre 2024 a

a

a

Si accendono i riflettori nello studio de L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il game-show di parole, paroloni e ghigliottina, un inossidabile format campione di ascolti che, sera dopo sera, raggranella cifre robustissime in termini di share.

La puntata in questione è quella di mercoledì 27 novembre. Alla vigilia, ecco il ritorno di Christian in veste di campione: il campionissimo infatti è riuscito a riconquistare lo scettro, detronizzando Giulia dopo un filotto di tre conferme consecutive. Alla Ghigliottina, però, Christian non è riuscito ad azzeccare la soluzione.

Ecco, il punto è che Christian ha dimostrato di avere una grande, grandissima cultura generale. Solo che, spesso e volentieri, non fa nulla per nasconderlo. E ogni tanto quel che fa appare un pizzico fuori luogo. Un esempio lampante è arrivato dalla puntata in questione, durante il cosiddetto gioco dei "paroloni".

Bisognava indovinare che cosa designasse il lemma "Samakko". Ed ecco che Christian afferma: "Lago salato". Dunque a stretto giro spiega: "Sì, c'è un lago in Finlandia che si chiama Isosaima, una cosa del genere. È un lago d'acqua dolce, magari quello con acqua salata si chiamerà Samakko, per assonanza". Una spiegazione che oggettivamente non ha né capo né coda, tanto che lo stesso Liorni sembra, pur bonariamente, sfotterlo: "Conosce tutti i laghi... pure quelli finlandesi?". "Sì, perché mi pare che sia il quarto per estensione in Europa", chiosa il campione. "Oh, sa pure la classifica!", rilancia Liorni. Bene, dopo tutto questo panegirico si scopre che la risposta era quella sbagliata.

"Spero che vada a casa presto". Christian continua a vincere? I telespettatori insorgono | Guarda

Così, dunque, ecco che su X, il social che è il terreno elettivo per chi commenta le puntate de L'Eredità in presa reale, piovevano sfottò e commenti taglienti contro Christian. "Ma ancora parla 'sto gran saputello?", lo infilzava Monica. "Quindi tutte le edotte spiegazioni di Christian per dare una risposta sbagliata. Bravissimo!", lo dileggiava Silvia. "Ma vaff***", sbottava con volgarità un altro utente. A chiudere il cerchio ci pensava un ultimo utente: "Grazie per la spiegazione, Christian", scriveva in calce al video di un uomo che buttava un sacco di immondizia nel bidone. Già, ferocissimi contro il saputello Christian...