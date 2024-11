Mattino 4, rovista nella borsetta e perde la dentiera: una scena surreale

29 novembre 2024 a

A Mattino 4, il talk show in onda su Rete 4, Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno parlato dei problemi inerenti alle nostre città, giudicate troppo insicure. Per l'occasione, i due conduttori hanno mandato una loro inviata a Roma. La giornalista ha intervistato una signora anziana per conoscere le sue abitudini. E lei ha raccontato ai microfoni di Mediaset di non sentirsi più sicura e di girare con lo spray al peperoncino.

"Signora ma questa storia dello spray al peperoncino è vera o è un modo di dire? Ce l’ha davvero nella borsetta? Ci faccia vedere…”, ha domandato Poletti. Lei ha confermato la sua versione, anche se ha ammesso che in quel momento non aveva "l'arma" con sé: "E’ vera, ma al momento non ho lo spray con me…”. Perciò - un po' agitata - la signora si è quindi messa a cercare nella borsetta il famoso spray. Ma poi è accaduto un imprevisto che ha suscitato la risata di tutti i telespettatori.

L'ospite, nel bel mezzo della diretta, ha infatti perso la dentiera. La signora però ha continuato a parlare cercando di metterla a posto, anche se purtroppo da lì a poco l’ha persa un’altra volta. Inutile dire che le risate in studio si sono sprecate.