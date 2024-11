Occidente, Federico Rampini zittisce le femministe: "Ci vergogniamo a dirlo, ma questa è la realtà"

29 novembre 2024 a

“Ci vergogniamo di dire che l’Occidente è un modello per i diritti della donna, eppure questa è la realtà”. È un Federico Rampini agguerrito quello che è stato ospite da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio. Il giornalista del Corriere della Sera ha spianato tutte le femministe che in questi giorni stanno accusando l'uomo bianco, etero e occidentale di perpetrare la cultura del patriarcato nella nostra società.

"Sono stato in Iran con mia moglie – ha esordito Rampini –. In Iran non ha la possibilità di vestirsi in base alle sue convinzioni. Deve mettere il velo, punto e basta. Così decide il regime iraniano. Quelle donne iraniane che provano a ribellarsi purtroppo fanno una brutta fine, non c’è la libertà di scelta”. Rampini ha poi raccontato di aver visitato in due momenti diversi un altro Paese del mondo islamico: l'Arabia Saudita. "Nel 2017 ancora c’era l’obbligo di velo per le donne saudite - ha spiegato il giornalista -, non potevano guidare, non potevano viaggiare da sole”. Sette anni dopo: "l’Arabia Saudita ha fatto dei cambiamenti di legge e di costume straordinari. Le donne si possono togliere il velo, possono guidare; possono viaggiare da sole senza obbligo di essere accompagnate. È un paese veramente importante perché custode dei due luoghi sacri dell’Islam”.

Infine, la stoccata definitiva: "Le studentesse universitarie che hanno occupato i campus per protesta contro le azioni israeliane a Gaza, hanno improvvisamente cominciato a mettersi il velo e addirittura a seguire delle funzioni religiose all’interno delle università, con degli imam che andavano - ha proseguito Rampini -. Il problema nostro è l’imbarazzo che c’è in un paese come l’Italia ad appropriarsi dei valori del progresso occidentale. Ci vergogniamo di dire che l’Occidente è un modello per i diritti della donna, eppure questa è la realtà”.