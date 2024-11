Affari Tuoi, Orazio porta a casa 75mila euro? Occhio al suo volto: quando esce dallo studio...

30 novembre 2024 a

Si accendono i riflettori nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il programma in onda ogni sera su Rai 1 e che ogni sera mette a segno cifre impensabili in termini di share. La puntata in questione è quella di venerdì 29 novembre, il protagonista chiamato a misurarsi con i pacchi e con la fortuna è Orazio, in rappresentanza della Calabria. E Orazio è stato protagonista di una puntata indimenticabile.

Fin dall'inizio, la sua partita si è dimostrata equilibrata e lineare. Nonostante le pressioni e l'incertezza, Orazio ha deciso di seguire il suo istinto, rifiutando ben due volte un'offerta di 41mila euro. La decisione cruciale arriva quando si trova di fronte alla possibilità di cambiare il pacco numero 3, quello scelto all'inizio della puntata. La risposta di Orazio è chiara e motivata: "Nella mia vita ho sempre seguito la mia passione, la musica - ha premesso -. Per molti può sembrare facile, ma chi conosce davvero questo mondo sa quante difficoltà si nascondono dietro le quinte. Non mi sono mai arreso, nemmeno di fronte alle delusioni. Sono fiero del mio percorso e delle scelte che ho fatto. Per questo motivo, non cambio il pacco". Insomma, i dubbi stanno a zero. Le idee sono chiarissime.

Arrivato agli ultimi cinque pacchi, la tensione ovviamente cresce in modo esponenziale, ipertrofico. Dopo aver aperto il pacco da 200mila euro, restano in gioco due pacchi blu e tre rossi, quelli da 50mila, 75mila e 100mila euro. A quel punto, il dottore propone un'offerta ridotta a 27mila euro, ma Orazio non si lascia tentare e decide di proseguire. La sua scelta si rivela vincente: le successive due chiamate eliminano i pacchi blu, lasciando in gioco solo le tre cifre più alte. Un colpo di scena che garantisce a Orazio di trovarsi davanti a un finale da brivido, con la sicurezza di una somma importante. Il dottore, costretto a rilanciare, mette sul piatto ben 75mila euro. È qui che Orazio dimostra la sua filosofia di vita: “Questa cifra mi piace, quasi più dei 100mila euro. In media stat virtus. Accetto l'offerta”, afferma con soddisfazione.

La curiosità però non si spegne: cosa sarebbe successo se avesse deciso di rischiare ancora? Le ultime chiamate rivelano che il pacco da 50mila euro sarebbe stato eliminato, lasciando Orazio con la possibilità di vincere o 75mila o 100mila euro. La rivelazione finale è un misto di dolcezza e ironia forse un boco beffarda: il suo pacco conteneva i 100mila euro. Nonostante ciò, la gioia per il traguardo raggiunto è palpabile. Già, buttali via 75mila euro...

Orazio insomma si congeda da Affari Tuoi con un bel tesoretto e un sorriso che parla di sogni che si avvicinano e di scelte fatte con il cuore. Una partita da ricordare, quella di Orazio, fatta di coraggio, intuizione e un pizzico di filosofia che lo ha accompagnato fino alla fine. Oltre, ovviamente, alla fortuna...