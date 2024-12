Ballando, Selvaggia Lucarelli feroce con la Bruganelli: "Il tuo problema è il rinculo", caos su Rai 1

01 dicembre 2024 a

A Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci, era la serata del ripescaggio. E dopo le infinite polemiche della settimana, ecco che la stessa puntata, come sempre, ha riservato non poche sorprese, con Sonia Bruganelli ancora una volta al centro delle polemiche.

La concorrente non ha brillato né per fortuna né per la capacità di gestire le sue dichiarazioni, che hanno scatenato reazioni accese sia in studio che fuori. Già, a poche ore dalla puntata, infatti, sono uscite le anticipazioni dell'intervista della Bruganelli a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, in cui la ex di Paolo Bonolis ha sparato ad alzo zero proprio contro Ballando, il programma a cui partecipa. E il momento più teso della serata è arrivato quando Alberto Matano ha tirato in ballo direttamente alcune delle frasi della Bruganelli a Belve.

“Capisco tutto, però mettere in dubbio quello che noi facciamo e veicolare un messaggio non vero no”, ha tuonato Matano con tono deciso. “Hai detto che le tue performance duravano meno degli altri, non è vero. Ho controllato tutti i dati. Non mi è piaciuto. L’ho trovato anche ingeneroso per tutti noi che lavoriamo qui con onestà”, ha aggiunto tenendo il punto.

Poi il consueto veleno di Selvaggia Lucarelli, la quale con la Bruganelli ha un conto aperto, che ha colto l’occasione per lanciare la sua stoccata: “Lanci il sasso e nascondi la mano? Ti sei lamentata del minutaggio, premessa falsa. A te piaccia moltissimo dichiarare guerra, sparare, poi arriva il rinculo e cadi per terra e dici ‘oddio’. Il tuo problema è il rinculo”, ha picchiato durissimo.

Il termine "rinculo" ha generato un siparietto tra la giurata e Sonia, con Lucarelli che ha promesso di non attribuirgli malizia, mentre Sonia ha ribattuto con una frase sibillina: “So benissimo cos’è”. Ma Selvaggia non si è fermata e ha chiuso il suo intervento con un’altra critica: “Trovo molto inelegante che da casa Angelo Madonia posti la card di Sonia e dica di votare per lei invece di Federica Pellegrini. Tu cadi sempre dal pero”. Insomma, Sonia Bruganelli sotto assedio nello studio di Rai 1.