Che tempo che fa, Giucas Casella: rovinosa caduta piedi all'aria, una scena pazzesca

Roberto Tortora 02 dicembre 2024 a

a

a

Una caduta piedi all'aria come non se ne vedevano da tempo. Una sparizione in tempo record degna del miglior illusionista e infatti si parla del grande Giucas Casella.

Il professionista della magia si è reso protagonista di un episodio grottesco al famoso “tavolo” di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove. Per mostrare la sua arte, Casella si era alzato e stava camminando tra il conduttore e Mara Maionchi, urlando la sua formula celebre: “Change, Change, Change!”.

"Piersilvio Berlusconi...". Colpo di scena: chi si presenta in studio da Fazio | Guarda

Al suo seguito anche Simona Ventura e la sua imitatrice, Francesca Manzini, che stavano urlando insieme al mago, quando è accaduto il fattaccio: Giucas è scivolato ed è caduto rovinosamente. Risate generali e sconvolgimento di tutti gli ospiti, con Fabio Fazio che gli ha subito chiesto: “Ma ti sei sfracellato?”. Il conduttore, poi, ha fatto ricostruire quanto accaduto in trasmissione da Simona Ventura che ha assistito a tutta la scena: colpevole, a quanto pare, uno sgabello di scena.

- "CHANGE! CHANGE! CHa..."

- "Ma ti sei sfracellato?!



La prima magia di Giucas Casella #CTCF pic.twitter.com/VOj8riCwGi — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 1, 2024

Fazio, assicuratosi delle condizioni dell’ospite, ha esultato scomodando il divino: “È un miracolo, siamo passati dal trucco al miracolo, non si è fatto niente, dal trucco al miracolo. È una tua ipnosi? Ma dimmi se stai sanguinando, no? Vuoi un'ambulanza?”.

"Ces***o?": Gerry Scotti, un clamoroso agguato da Fabio Fazio | Guarda

Poi, per prenderlo in giro, gli mostra le due “Ventura” (la reale e l’imitatrice) e gli chiede: “Quante sono? Eh, tre non tre? Due, vedi due Simone”. Il mentalista si è rialzato subito, ma i presenti in studio si sono un po’ spaventati. La scena è diventata subito virale sui social e suo profilo X del programma il video della caduta ha avuto un risalto enorme. Fazio, poi, sfruttando la sua abilità imitatoria, ha cominciato a parlare in stile Bruno Vespa chiedendo alla Ventura di spiegare la dinamica della caduta, come fosse uno dei delitti che vengono esaminati a Porta a Porta.