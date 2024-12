Ornella Vanoni sconvolge la ragazzina: "Bendata e portata in studio", una sorpresa pazzesca

03 dicembre 2024 a

"Una ragazza giovanissima, grandissima fan di Ornella, ha detto la seguente cosa: 'mi piacerebbe conoscere Ornella...'.": Fabio Fazio lo ha detto nello studio di Che tempo che fa durante la puntata andata in onda ieri, domenica 1 dicembre, su canale Nove. "Ma lei - ha continuato il conduttore - non pensava lo dicessi davanti a tutti. E cosa hanno fatto per sorpresa i suoi familiari? Oggi l'hanno bendata con le mascherine che si mettono di solito per dormire in aereo, non sapeva dove sarebbe andata, l'hanno portata qui e le hanno detto: vedrai Ornella dal vivo".

"Però se le tolgono la benda", ha commentato ironicamente la cantante, Ornella Vanoni, ospite fissa del programma. "Già tolta - ha risposto Fazio -. Allora io oggi le ho detto: facciamo così, se ci riesco, dopo, a un certo punto, magari dopo la trasmissione te la presento...". E a quel punto ecco la sorpresa: "Margherita - ha esclamato con entusiasmo il conduttore rivolgendosi alla fan seduta in mezzo al pubblico - vieni qua! Ventisei anni, tua grande fan".

Margherita, allora, ha raggiunto la Vanoni al centro dello studio e le ha dato dei fiori. Poi ha raccontato: "L'ascolto tutte le mattine. La sorpresa me l'ha fatta mia zia Federica con l'aiuto del resto della mia famiglia. Non è stato un sequestro, abbiamo fatto un aperitivo a casa perché era il mio compleanno, poi mi hanno fatto salire in macchina e mi hanno detto di portarmi la mascherina". "Sei contenta?", le ha chiesto quindi Fazio. "Molto", ha ammesso lei prima di mettersi in posa per la foto ricordo insieme al suo idolo.

