Ballando con le stelle, Madonia rompe il silenzio: "Di cosa voglio parlarvi"

"Non voglio parlarvi di quello che è accaduto, ma di come ho trascorso questo periodo": Angelo Madonia, ex maestro a Ballando con le stelle, lo ha detto in una diretta su Instagram ieri sera, lunedì 2 dicembre. Il ballerino, con cui il talent di Milly Carlucci ha interrotto la collaborazione per "divergenze professionali", ha dunque parlato ai suoi seguaci per la prima volta da quando è avvenuta la rottura col programma di Rai 1. L'ex partner di ballo di Federica Pellegrini, concorrente in gara nell'edizione in corso, ha lasciato il programma dopo aver avuto una discussione con la giurata Selvaggia Lucarelli a proposito della sua compagna, Sonia Bruganelli, che pure ha partecipato a Ballando quest'anno.

Dopo la sua esclusione dal programma si è parlato dei presunti motivi, dalle frizioni con la Pellegrini allo scontro con la Lucarelli, fino alla sua relazione con la Bruganelli. Nella diretta social, però, Madonia ha preferito non entrare nei dettagli della vicenda e di parlare solo di come ha vissute le ultime giornate: "L’ho fatto serenamente, circondato dalle persone a me care, che sono la mia vera ricchezza". Riferendosi all'ultima puntata andata in onda, poi, il ballerino ha detto: "Sabato scorso non mi avete visto, ma sto benissimo. Si va avanti, i problemi della vita sono altri".

Madonia, in ogni caso, non ha voluto alimentare la polemica: "Probabilmente tanti di voi si aspettavano un mio intervento polemico ma io non ho niente da dire rispetto a questa vicenda. È andata come è andata e sono qui per dirvi grazie". Quando un utente ha lasciato un commento durante la diretta scrivendo: "Forse avresti dovuto ballare con Sonia (Bruganelli, ndr)", lui ha risposto sorridendo: "Forse, chi lo sa". Infine, un messaggio di incoraggiamento per chi è ancora in gara: "Per chi prosegue Ballando con le stelle mi piacerebbe augurare un forte in bocca al lupo e che vinca il migliore".