Belve, Sonia Bruganelli confessa: "Bonolis? L'ho tradito io, ecco come l'ha presa"

"Nel vostro matrimonio chi ha tradito di più?”, Francesca Fagnani lo ha chiesto a Sonia Bruganelli nella puntata di Belve in onda questa sera, martedì 3 dicembre, su Rai 2. "L’ho tradito io - ha risposto l'opinionista - e gliel’ho confessato quando ci siamo separati. Non l’ha presa bene". L'ex del conduttore, poi, ha approfittato dell'intervista per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “A Ballando ero il personaggio polemico. Sono stata usata per fare ascolti”. Il riferimento è al talent di Milly Carlucci su Rai 1 a cui lei ha partecipato come concorrente nell'ultima edizione.

La Bruganelli, che si è definita generosa ma anche "rosicona", ha lanciato qualche frecciatina a Laura Freddi, ex di Bonolis: “Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…”. "Non vi siete mai amate molto", le ha fatto notare la Fagnani. E lei: "Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista al Grande Fratello. Ero stata io a proporla come mia sostituta. Avevo paura: dicevo metti che poi ci mettono una…”. E ancora: "Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se l'è messe”.