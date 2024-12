Ballando, Guillermo Mariotto: "Se Milly Carlucci mi vorrà...", dopo la fuga lo fanno fuori?

03 dicembre 2024 a

L'ultimo mistero a Ballando con le Stelle è la fuga di Guillermo Mariotto: ha infatti abbandonato lo studio di Rai 1 durante la diretta di sabato 30 novembre. Una situazione che ha ovviamente sorpreso la conduttrice, Milly Carlucci. Mariotto se ne è andato con Amanda Lear, lasciando la puntata con un giurato in meno. Un forfait ancora avvolto dal mistero: cosa è successo, davvero?

E ora, di quanto accaduto, parla direttamente Mariotto, interpellato dalla AdnKronos: "Ho inviato una canzone di Cocciante a De Andreis (capo autore di Ballando, ndr) e mi ha risposto con una di Renato Zero. Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Bisogna chiedere a lei". Insomma, la fuga dallo studio in polemica con l'autore, voce che era trapelata e che lo stilista ha dunque confermato.

Resta il fatto che il forfait non è passato inosservato, tanto che lo stesso Mariotto spiega che la sua presenza nelle prossime puntate sarà decisa direttamente dalla conduttrice. In ogni caso, ha aggiunto: "Non c'è stata nessuna fuga, ho salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo". Spiegazione surreale, evidentemente ironica. Dunque ha aggiunto di aver sempre partecipato al programma, "anche con la febbre". Resta ora da capire se lo ritroveremo a Ballando: Milly Carlucci lo perdonerà? Lo scopriremo non questo sabato - la trasmissione è in pausa -, ma tra due settimane.