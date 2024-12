Gianni Morandi, truffata l'ex moglie: "Era la voce di mio nipote". Rapimento e soldi, una storia orribile

09 dicembre 2024 a

Truffata a telefono da un uomo che aveva la voce di suo nipote. A Zona Bianca, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, Laura Efrikian - ex moglie di Gianni Morandi - ha raccontato una brutta vicenda che l'ha vista suo malgrado protagonista. La donna, infatti, è stata vittima di un tentato raggiro realizzato da un uomo che, forse mediante intelligenza artificiale, era riuscito a riprodurre la voce di suo nipote per scucirle del denaro.

"È successo che un giorno, erano circa le tre del pomeriggio, io stavo riposando - ha spiegato la donna - ed è arrivata una telefonata che aveva la voce di mio nipote Jacopo. 'Nonna, nonna guarda hanno preso papà perché un signore dice che dovevano ricevere un bonifico e non lo ha ricevuto. E allora adesso avrà un sacco di problemi. Tu dovresti trovare i soldi, devi averne...'.".

Subito dopo le è arrivata una seconda telefonata. "Nel frattempo suona anche l'altro telefono - ha raccontato Laura Efrikian -, dove c'era il signore che mi dice: 'Guardi, lei sta parlando con suo nipote. Le dico la verità. Suo figlio è nelle nostre mani. Ha fatto degli acquisti che poi doveva pagare e non ha pagato. Se non si affretta a darci questi quattrini. Noi prenderemo le vie legali'. Io in quel momento con due telefoni, da sola in casa, non sapevo che cosa fare. Però la voce di Jacopo - ha concluso - era uguale all'originale".