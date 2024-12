Ballando con le Stelle, Milly Carlucci su Mariotto: "Gravissimo che se ne sia andato. E sulle molestie..."

10 dicembre 2024 a

a

a

"Da ridere": così Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle su Rai 1, ha definito l'accusa di molestie contro Guillermo Mariotto, giurato del talent. A puntare il dito contro il direttore creativo della maison Gattinoni è stata la senatrice di FdI Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, secondo cui Mariotto nella scorsa puntata di Ballando avrebbe toccato le parti intime di un ballerino. "Lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo - ha sottolineato la Carlucci in un'intervista al Corriere della Sera -. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere".

La conduttrice, poi, ha spiegato: "La molestia implica una volontà e lì non c’era. Lui era perfino di spalle. È davvero un incidente, posso rassicurare il pubblico e la senatrice". Nella scorsa puntata di Ballando, inoltre, a far discutere anche l'improvviso abbandono dello studio da parte di Mariotto, che poi si è giustificato dicendo che non si è trattato di una fuga. Pare dovesse risolvere un'emergenza legata alla maison che dirige. A tal proposito la Carlucci ha detto: "All’inizio non ho capito bene. Quando chiedevo dove fosse, tutti rispondevano: boh, se ne è andato. Sono rimasta abbastanza basita e ho iniziato a pensarle tutte: che si fosse sentito male, che gli fosse successo un problema gravissimo in famiglia. Poi ho letto la sua dichiarazione, il suo problema di lavoro...".

"Solo quel pi**a lì...": Mariotto contro Striscia, volano insulti

Pur riconoscendo e comprendendo il personaggio Mariotto, la conduttrice ha ammesso che "quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai 1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare". Sulla possibilità che Guillermo non ritorni a fare il giudice, invece, Milly è stata molto chiara: "Mi auguro non accadrà ma bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato". Infine, quando le è stato chiesto cosa vorrebbe dire adesso a Mariotto, la Carlucci ha risposto: "La prima è: caro Guillermo, visto che mi dici che sono la tua seconda mamma, perché non mi hai ancora chiamata? Forse ha paura di essere sgridato...".