Belve, Tina Cipollari gela la Fagnani: "Neanche se mi clonano"

"È un mestiere che ho inventato io, guardando gli altri mi viene da ridere, dicono tutti cose scontate": Tina Cipollari, ospite di Francesca Fagnani a Belve nella puntata in onda questa sera, martedì 10 dicembre, su Rai 2, lo ha detto a proposito del mestiere dell'opinionista. Che lei fa da anni nello studio del dating show di Canale 5, Uomini e donne. Quando la conduttrice le ha chiesto se abbia già individuato una sua possibile erede, la Cipollari è stata categorica: "Non ci può essere, neanche se mi clonano".

Come si vede nelle anticipazioni della puntata, poi, l'opinionista ha detto: "Quasi tutti mi amano. Chi non mi ama conduce una vita triste". Su di sé invece ha rivelato: "Non mi sento trash, sono popolana, popolare: appartengo al popolo”. La Fagnani, durante l'intervista, le ha ricordato un suo post dopo alcune voci su un suo presunto licenziamento con "un caro saluto a Piersilvio". L'intenzione, come ha confermato Tina, era quella di provocare dopo la sua conferma a Mediaset nonostante le malelingue: “Sì. Un saluto un po’ frainteso, fu visto come una sfida. Era invece solo un caro saluto a Piersilvio” che “personalmente non conosco”.

“I vertici dell’azienda le hanno comunque fatto arrivare apprezzamenti?”, l'ha incalzata la giornalista. E lei ha risposto di no. La Fagnani allora ha insistito: “Lei non sa cosa pensano veramente loro?". E la Cipollari ha chiosato rispondendo in modo lapidario: “Penso bene, sennò non sarei lì da 24 anni”.