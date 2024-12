UnoMattina, Ossini e Ferolla fanno centro: a Rai 1 si stappa

12 dicembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Unomattina)

Unomattina chiude un anno solare decisamente tonico con significativi segni più nei trend di gradimento, rinnovato sia sul piano strettamente editoriale che nello stile di conduzione. Affidato a una dirigente di provata esperienza come Elsa Di Gati, curatrice di format come Cominciamo bene, Mi manda Raitre ed Elisir, lo storico contenitore di Rai 1 lunedì ha totalizzato 1.018.000 telespettatori col 20.2% di share.

La media stagionale è del 18.4% ma il trend è in salita visto che l’ultima settimana ha registrato il 19.35% e 908.000 spettatori medi. Secondo i report dei pubblicitari, il giusto equilibrio tra temi più impegnativi (sanità, emergenza lavoro, tasse, conflitti nel mondo o grandi eventi come le elezioni Usa) e quelli più soft (come i regali di Natale, la tradizione del pandoro, riciclo dei materiali per la casa, lo skincare o consigli culinari) ha avuto effetto sulla catalizzazione dell’audience. Un esempio quello di lunedì mattina con una scaletta che partiva dalla caduta del regime in Siria per poi passare al virus del Congo, toccando quindi il tema dei medici di base nei piccoli centri.

Anche il duo Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla (a differenza di altre coppie meno riuscite) risulta gradito al pubblico. Il target maschile è più forte nella prima parte (punte del 17% di share) mentre la seconda è più a trazione femminile (picchi sopra il 21%).