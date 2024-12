La volta buona, l'amico di Gianni Morandi è fuori controllo: "Io sono per la fig***"

12 dicembre 2024 a





A La Volta Buona, il programma televisivo condotto da Caterina Balivo, è andata in scena una gag tutta da ridere. E che, soprattutto, ha messo in imbarazzo i telespettatori e la stessa conduttrice. Ieri, mercoledì 11 dicembre, lo show era in diretta da Monghidoro per festeggiare il compleanno di Gianni Morandi, il suo ottantesimo. Ma l'inviato Domenico Marocchi ha dovuto fare i conti con una battuta a luci rosse di Nino, storico amico del cantante emiliano.

Ieri non era solo il compleanno di Gianni Morandi. Ma anche il giorno di Benfica-Bologna, match valido per il girone di Champions League. "Domenico - ha esordito la Balivo -, chiedigli come va a finire Benfica-Bologna, visto che Gianni è scappato da Monghidoro per andare a vedere la partita". Marocchi, da buon inviato, ha subito dato seguito alla richiesta della conduttrice. Ma a quel punto Nino si è lasciato andare a un commento sopra le righe: "Io sono per la fig***".

Immediata la riposta di Marocchi – “E’ impazzito?” – mentre l’incredula Caterina (“L’ha detto veramente?“) è rimasta palesemente in imbarazzo. Non a caso, la conduttrice ha cercato di smorzare il tutto con una battuta rivolta a Giancarlo Magalli, tra gli ospiti del suo divano: "Non l’ha detto Magalli, l’ha detto lui, capito?".