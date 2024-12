Affari Tuoi, crollo nervoso e lacrime per Giuseppina: "Sempre il sacrificio di qualcun altro", gelo su Rai 1

14 dicembre 2024 a

Come ogni sera, si torna nello studio di Affari Tuoi, dove il mattatore è un sempre più lanciato Stefano De Martino, il quale con l'inossidabile game-show in onda su Rai 1 sta inanellando record su record e ascolti iperuranici. La puntata in questione è quella di venerdì 13 dicembre, dove a misurarsi con pacchi, sorte e Dottore è Giuseppina, in rappresentanza della Sardegna. Funzionaria comunale di Cagliari, Giuseppina si è laureata in Giurisprudenza, ma ha poi deciso che quella strada non faceva per lei. Ad accompagnarla nell'avventura a suon di pacchi ecco il fidanzato Luigi, con cui è legata dal 2020.

Nel corso della puntata, Giuseppina racconta come è nato il loro amore: "Accadde a Bologna perché una delle mie migliori amiche è sua sorella. Per un periodo ho vissuto a casa di lei che, una sera, è tornata a casa e mi ha detto che suo fratello era interessato a me". E poiché furono rose... Oggi i due convivono a Cagliari, dove hanno scelto di vivere per il fascino del mare. Un dettaglio che non sfugge al conduttore, che commenta con un sorriso: "Una vita vista mare".

Giuseppina inizia la partita con il pacco numero 15 e la prima è subito una scelta sbagliata, una perdita di quelle pesanti: apre il pacco da 75mila euro, dunque eliminato al primo tiro. La sorte però sembra girare quando Luigi sceglie il pacco successivo e trova i 75 euro. Con un misto di fortuna e strategia, la concorrente elimina i pacchi da 5 euro, 10mila euro, 5mila euro e 200mila euro, ma le perdite dei grandi premi rendono la partita sempre più complicata. Il Dottore propone 30mila euro, un’offerta rifiutata dalla coppia. Poco dopo arriva un altro colpo duro: l’eliminazione dei 300mila euro. Con una punta d’amarezza, Giuseppina commenta: "C’è una congiuntura negativa...", mentre Luigi prova a sdrammatizzare: "Dobbiamo lasciarla andare".

Tiro dopo tiro, proposta dopo proposta, alla fine sul tabellone restano solo i 50mila euro come premio maggiore. A quel punto Giuseppina sceglie di aprire il pacco iniziale, il numero 15, e lì trova proprio i 50mila euro: resta soltanto la Regione Fortunata. E prima del gran finale, De Martino congeda il pacco 5, dove si trovavano solo 100 euro. Tra le lacrime, Giuseppina esprime la sua gratitudine: "Volevo ringraziare tutti perché è stato bellissimo stare qua. Scusate, non sono brava con i discorsi, piango spesso, ma mi sembra importante dire qualcosa, ringraziarvi tutti perché siete bellissimi. Stare qua è un privilegio ed è sempre il sacrificio di qualcun altro. Grazie anche a te, Stefano, per la tua cura", ha affermato singhiozzando.

Dunque, largo alla Regione Fortunata. Per puntare ai 100mila euro, Giuseppina sceglie la Calabria, ma la scelta non è quella azzeccata. Al secondo tentativo si affida a Peppe, che suggerisce la Basilicata. In un momento di esitazione, la concorrente si rivolge al fidanzato Luigi: "Io sono troppo fortunata in amore, non dovevo portarti qua". Dunque decide di scartare il consiglio di Peppe, optando per il Friuli Venezia Giulia. La scelta, definita dal conduttore una "scelta depeppizzata", non porta fortuna. La Regione Fortunata si rivela essere la Puglia, dando ragione a Peppe. Con tono ironico, il conduttore saluta Giuseppina: "Non ha vinto, ma ha inventato il metodo Peppe, una nuova tesi di Peppologia". Insomma, puntata sfortunatissima. Appuntamento alla prossima emissione di Affari Tuoi...