Ballando, torna Mariotto? Subito altra sceneggiata, Milly Carlucci sbotta: gelo su Rai 1

Il destino di Guillermo Mariotto è stato finalmente svelato durante la puntata di sabato 14 dicembre di Ballando con le stelle, lo show danzereccio in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci, il format quest'anno più che mai al centro di furibonde polemiche. Dopo settimane di discussioni e dubbi sul suo futuro, il verdetto è arrivato: Mariotto rimarrà nella giuria del celebre programma di Rai 1. Una decisione che, a giudicare dai commenti online, non ha fatto la felicità di buona parte del pubblico: in molti dopo la sua fuga dallo studio della puntata precedente si attendevano un allontanamento dello stilista da Ballando.

La Carlucci, però, non ha certo frettato i tempi per comunicare la notizia. Con grande maestria, ha scelto di costruire la suspense per ben due ore e mezza prima di svelare il mistero. Come ha spiegato lei stessa: “Se n’è parlato tantissimo, ancora ne parleremo, e vedremo se ritornerà”. Poi, il colpo di scena: Mariotto è entrato in studio con un mazzo di fiori, accolto da Milly che ha deciso di perdonarlo pubblicamente.

Prima del suo rientro in studio, è stata proposta una video-clip in cui Guillermo Mariotto ha provato a spiegare le sue recenti assenze dal programma: “Faccio mea culpa. Io purtroppo mi sono dovuto assentare. Mi sono sentito male per tutto lo stress. Scusatemi. Io ho mancato di rispetto a voi. A Milly in primis. Mi dispiace”. Nonostante queste parole, il suo ritorno non è apparso particolarmente sobrio. Accompagnato dal solito atteggiamento teatrale, Mariotto ha ripreso immediatamente a fare scenate con i colleghi della giuria. Milly Carlucci, con tono fermo, lo ha invitato a prendere posto con maggiore serietà, cercando di mantenere un minimo di ordine.

La conduttrice ha poi commentato così l’intera vicenda: “Non era un atto trascurabile. Il posto non può essere abbandonato senza avvertire nessuno. Ne abbiamo parlato con la Rai e alla fine abbiamo capito che lui è in un momento di difficoltà emotiva. Guillermo sta con noi da 19 anni. Fa parte del nostro corpo”. Nonostante il clamore per il ritorno di Mariotto, la puntata è proseguita senza particolari scossoni.