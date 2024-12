L'Eredità, "ma dai": il campione la spara? Piovono critiche

16 dicembre 2024 a

È stato Pierfrancesco ad accedere alla ghigliottina nella puntata de L'Eredità, il game show di Marco Liorni, andata in onda questa sera, lunedì 16 dicembre, su Rai 1. Il nuovo campione, della provincia di Bologna, ha battuto Federico durante la sfida dei Cento Secondi ed è arrivato alla fase finale della partita con un montepremi di ben 175mila euro. Le parole da collegare questa sera erano Prendere, Memoria, Provvisoria, Premio e Stradale. Dopo un solo dimezzamento la cifra sul piatto è scesa a 87.500 euro. Dopo aver ragionato per un minuto, come previsto dal gioco, Pierfrancesco ha tentato il tutto per tutto con la parola Deviazione. Peccato però che la risposta corretta fosse invece Targa.

In molti, come al solito, hanno seguito attentamente e commentato la puntata del game show di questa sera sulla piattaforma X. Qualcuno, in particolare, non si è detto d'accordo per niente sulla soluzione data dal campione: "Deviazione del premio... Ma daiii", ha scritto un utente. Secondo un altro telespettatore, invece, ci sarebbero potute "essere diverse soluzioni...". Infine, per un altro utente ancora gli enigmi da risolvere questa sera sarebbero stati tutti piuttosto semplici: "Stasera tutte abbordabili. #leredita".

