Affari Tuoi, "settimana iniziata male": la partita più sfortunata di tutte, caos in studio

Chiara dal Friuli Venezia Giulia è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera, lunedì 16 dicembre, su Rai 1. Al centro dello studio, insieme a lei, sua sorella Sara. Il suo pacco è il numero 15. Una delle prime offerte per le due sorelle da parte del dottore è il cambio del pacco, ma loro decidono di rifiutare e di andare avanti. Dopo la perdita dei 300mila euro, la cifra più alta prevista nel programma, Chiara e Sara ricevono un'offerta da 8mila euro ma anche questa volta dicono di no.

Non proprio una partita fortunata, la loro. A 4 pacchi dal termine, restano solo i 10mila e i 15mila euro come rossi e poi due pacchi blu. Alla fine vanno via anche i 10mila e il dottore offre a Chiara 4mila euro, ma lei continua a rifiutare. Gli ultimi due pacchi rimasti sono quelli da 200 e 15mila euro. Il dottore allora chiede alla concorrente se preferisce andare alla Regione fortunata. Chiara e Sara accettano. A quel punto scoprono che nel loro pacco, il 15, c’erano i 15mila euro. Purtroppo, però, non riescono a centrare il primo tentativo della regione fortunata che vale 100mila euro: puntano sull’Umbria, ma non è quella.

Per il secondo tentativo del valore di 50mila euro, le due ragazze vanno per il Veneto. Ma non indovinano. E' l’Emilia Romagna la regione fortunata, come mostrato poi dal conduttore Stefano De Martino. Nulla da fare per Chiara e Sara, che tornano a casa con un nulla di fatto. In molti sui social non hanno potuto fare a meno di notare quanto sia stata sfortunata la partita: "La settimana è iniziata male male #affarituoi", ha scritto qualcuno. "Ma nooooooooooooo! Ma povere! Che fine crudele #affarituoi", ha scritto qualcun altro. E ancora: "E anche stasera il dottore può cantare".