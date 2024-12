Affari Tuoi, "se De Martino chiama la pubblicità...": clamoroso, come capire se il concorrente vince

19 dicembre 2024 a

Come capire se un concorrente ha indovinato la Regione Fortunata ad Affari Tuoi? Ci sarebbe un trucco che aiuterebbe a intuirlo prima. I telespettatori ne hanno parlato durante la puntata andata in onda ieri, mercoledì 18 dicembre: al centro dello studio Jessica dalle Marche. La sua partita si è conclusa in modo amaro. Dopo una serie di tiri sfortunati, infatti, la pacchista ha tentato il tutto per tutto con la Regione Fortunata, scegliendo prima la Puglia e poi la Campania. Peccato però che alla fine sia tornata a casa a mani vuote. Proprio durante la sua partita ai telespettatori più attenti non è sfuggito un dettaglio che potrebbe aiutare i concorrenti.

"Non sono molto ottimista nella vita - ha detto la concorrente ad Affari Tuoi -. Forse ho studiato troppo Leopardi, però a volte sono pessimista. Nel gioco mi arrendo difficilmente, anche per questo motivo non abbiamo accettato". Dopo aver eliminato tutti i pacchi rossi, Jessica è andata alla Regione Fortunata, ma anche in quel caso non è riuscita a portarsi nulla a casa.

Intanto sul web c'è chi ha notato un dettaglio per capire se un concorrente sarà vincitore o meno al primo tiro della Regione Fortunata. In pratica, se il conduttore manda in onda i 60 secondi di pubblicità alla prima regione chiamata, è molto probabile che la scelta sia giusta. Non è una regola, ma qualcosa che è successa più volte nel programma di Stefano De Martino.