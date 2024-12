Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rivela: "Mariotto? Piccolo incidente prima di andare in onda"

21 dicembre 2024 a

a

a

"L’audio l’ho risentito. Insieme a lui, nelle quinte, c’erano molte persone e da quello che ho capito quella frase gli è scappata semplicemente perché ha avuto un piccolo incidente prima di andare in onda": Milly Carlucci, intervistata da TvBlog, lo ha detto a proposito di un fuorionda di Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle, mandato in onda dal tg satirico Striscia la Notizia su Canale 5. Fuorionda nel quale si sente lo stilista dire "Che figlia de…". "Non so se lui è stato punto da qualcosa o abbia urtato qualcosa - ha spiegato la conduttrice di Ballando - provocando la sua reazione, frase compresa. Era comunque una esclamazione alla romana, diciamo vernacolare, che sono convinta non volesse avere etimologicamente quel significato. Era una espressione la sua a commento di una situazione che stava vivendo in quel momento, ma non era rivolta a nessuno".

In ogni caso, la Carlucci ha spiegato di provare tanto affetto per Mariotto, che è in giuria a Ballando fin dalla prima edizione del programma, nel 2005: "Quando vivi con una persona da vent’anni - ha detto a TvBlog - si crea un rapporto che va oltre la sfera professionale. Guillermo sta vivendo un periodo delicato della sua vita, su cui però non voglio entrare nei dettagli perché si tratta del suo privato. Ecco, proprio quando un amico ha bisogno del sostegno e dell’affetto di chi gli vuole bene e lo stima, è giusto darglielo e non voltargli le spalle. Questo è quello che ha voluto e vuole fare la famiglia di Ballando con Guillermo. Solidarietà per una persona di famiglia".

"Dopo la fuga, cose sconcertanti. Perché abbiamo taciuto 2 settimane": Milly Carlucci, bombe su Mariotto

Alla conduttrice, poi, è stato chiesto chi l'abbia stupita di più quest'anno. E lei ha risposto: "Non mi piace dare medaglie. Siamo soddisfatti di tutto il cast, perché si sono impegnati tutti davvero moltissimo. Ballando con le stelle è un programma molto faticoso, anche e soprattutto fisicamente. Tutti si sono impegnati a fondo. Se devo fare un nome in senso positivo, escludendo per ovvie ragioni i concorrenti che si giocano stasera la finale, farei quello di Francesco Paolantoni. Si è sacrificato molto, si è fatto torturare, naturalmente fra virgolette, ricavandone ne sono certa una bella esperienza umana e professionale".