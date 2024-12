Ballando con le Stelle, "caduta e trauma al ginocchio": incidente per Mariotto a Riad, salta la finale?

21 dicembre 2024 a

Guillermo Mariotto potrebbe saltare la finale di Ballando con le stelle su Rai 1. Stando a quanto riportato dall'Adnkronos, lo stilista e direttore creativo della maison Gattinoni avrebbe avuto un piccolo incidente a Riad, dove era andato per motivi di lavoro. Sarebbe scivolato e la caduta gli avrebbe provocato un trauma al ginocchio. Questa mattina, all'aeroporto di Fiumicino sarebbe stato visto accompagnato dal personale dell'aeroporto su una sedia a rotelle.

Dunque, potrebbe chiudersi così l'avventura su Rai 1 dopo diverse settimane di polemiche. Prima la "fuga" dallo studio di Ballando per via di un'emergenza legata alla maison; poi il "caso" legato al ballerino che si era esibito accanto ad Amanda Lear. Infine, la scorsa settimana è stato il protagonista di un fuorionda in cui lo si sentirebbe dire 'che figlia di... '.

"Mariotto? Piccolo incidente prima di andare in onda": la rivelazione di Milly Carlucci

Proprio a proposito di questo audio, però, la conduttrice del programma, Milly Carlucci, ha detto: "L’audio l’ho risentito. Insieme a lui, nelle quinte, c’erano molte persone e da quello che ho capito quella frase gli è scappata semplicemente perché ha avuto un piccolo incidente prima di andare in onda". E ancora: "Non so se lui è stato punto da qualcosa o abbia urtato qualcosa provocando la sua reazione, frase compresa. Era comunque una esclamazione alla romana, diciamo vernacolare, che sono convinta non volesse avere etimologicamente quel significato. Era una espressione la sua a commento di una situazione che stava vivendo in quel momento, ma non era rivolta a nessuno".