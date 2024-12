L'Eredità, "poche idee ma confuse": la campionessa nella bufera per questa parola

21 dicembre 2024 a

La campionessa Daniela e i due debuttanti Alberto e Saverio: loro sono riusciti ad accedere al Triello nella puntata de L'Eredità in onda questa sera, sabato 21 dicembre, su Rai 1. Domani, dunque, torneranno a giocare col conduttore, Marco Liorni. Ai Cento Secondi, invece, si sono qualificati Saverio e Daniela. Mentre alla Ghigliottina, del valore di ben 185.000 euro, ci è arrivata Daniela. È stata la sua seconda volta. Le parole in gioco erano entrare, mondo, tutto, discorso e pare. E la campionessa, che ha dimezzato una sola volta il montepremi, alla fine è rimasta con ben 92.500 euro.

Sul cartoncino a sua disposizione ha scritto moda. Purtroppo, però, la risposta corretta era parte. Daniela, in ogni caso, potrà riprovarci nella puntata di domani sera, domenica 22 dicembre. La puntata è stata parecchio commentata sui social. A proposito della ghigliottina, per esempio, un utente ha criticato il modo di giocare della campionessa: "Poche idee ma confuse e un'unica certezza: non è moda". Un altro, invece, si è detto dispiaciuto per la sconfitta di Davide: "Nooooo Davide! Autoironico, colto. Tanti tanti auguri #leredita Tanta fortuna".

