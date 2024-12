Sofia Goggia mette il trubo alla Rai: una storia sensazionale

24 dicembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Coppa del mondo di sci femminile-Rai 2)

Trionfi, drammatiche cadute e inaspettate rinascite. Sono queste parabole esistenziali, certamente molto più delle vite plastificate alla Taylor Swift per intenderci, a coinvolgere il pubblico televisivo italiano.

Si spiega così l’incredibile successo social ma anche televisivo di Sofia Goggia. Rimasta ferma dieci mesi a seguito di un infortunio a tibia e malleolo tibiale destro, è tornata vincente, più ancora che come atleta, come esempio di resilienza e determinazione. E l’effetto che sta avendo sugli ascolti delle competizioni sciistiche è paragonabile a quello di Jannik Sinner con il tennis. Sabato mattina su Rai 2 quasi il 10% di share con un pubblico femminile e under 25 stimato attorno al 40% dell'intero bacino.

Certo, tutto fa brodo: le presunte storie sentimentali, gli autoironici balletti improvvisati dopo i vari successi, le testimonianze senza infingimenti sui periodi difficili attraversati. Alti e bassi che la rendono assolutamente credibile e simpatetica. Provocando un consenso unanime anche quando magari non arriva prima ma “solo” terza. Poco importa, è la storia di una “seconda vita” molto simile in fondo a quella che sta vivendo la nostra Nazione.