Canale 5, orgoglio-tricolore: il botto pazzesco registrato da Melaverde

Klaus Davi 25 dicembre 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Melaverde - Canale 5)

È un’Italia di cui non si parla mai abbastanza in tv ma ultimamente le cose stanno cambiando. Parliamo dei quasi 3 milioni di artigiani che lavorano disseminati per lo Stivale, molti dei quali nel Sud, e che costituiscono il Dna identitario del nostro Made in Italy. Purtroppo, anche a causa di una narrazione unilaterale, difficilmente questa economia viene percepita in tutta la sua peculiarità.

Per loro stessa ammissione, aziende come Dolce & Gabbana o Armani senza il loro contributo non potrebbero esistere. Melaverde, storico contenitore green (quando il green ancora non esisteva) di Mediaset, ha scelto di dedicare buona parte dell’episodio di domenica agli artigiani del Natale, con Ellen Hidding in visita ai laboratori in provincia di Verona tra veri e propri “artisti” locali che hanno svelato le tecniche secolari dietro le decorazioni e le prelibatezze enogastronomiche che adornano i mercatini.

E la puntata ha sbancato gli ascolti del day time di Canale 5 totalizzando 2.032.000 spettatori col 21% di share, record stagionale per il format ideato 26 anni fa da Giacomo Tiraboschi. Ha giocato un ruolo importante la voglia di Natale, dimostrata da un aumento di consumi del 6% rispetto all’anno scorso, mentre saranno 5,4 milioni gli italiani che faranno il pranzo di Natale in uno degli oltre 90mila locali aperti, incremento del 2% sul 2023.