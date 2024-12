Affari Tuoi, "brindiamo!": festeggia con De Martino e viene ricoperto di insulti

24 dicembre 2024 a

La puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 23 dicembre su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino ha avuto come protagonista Michael, istruttore di sci del Trentino-Alto Adige, che ha giocato con il pacco numero 12, accompagnato dalla moglie Sara. “Era il mio maestro di sci”, svela lei durante la trasmissione. Michael, sorridendo, racconta la loro storia: “Ci siamo incontrati due volte a distanza di 8 anni. Lei era incapace, io pensavo di dover cambiare mestiere. Poi passano anni e lei torna nella mia classe di sci per una lezione. In quella occasione ho raccontato che due gemelle romane mi avevano fatto mettere in dubbio la capacità di insegnare, e lei ha alzato la mano e ha detto ‘Sono io’. Poi da lì ci siamo conosciuti e ora siamo sposati”.

La partita della coppia inizia con il piede giusto: i primi tre pacchi eliminati contengono cifre basse (200, 100 e 5mila euro). Subito dopo, però, Sara elimina i 75mila euro, commentando con ironia: “Io? Potrei fare danni…”. Per fortuna, il successivo pacco contiene solo 75 euro. Stefano De Martino, intanto, intrattiene il pubblico con la sua solita ironia: “Quando andiamo a lezione di sci, ci mettiamo le protezioni, soprattutto il para-coccige”, dice prima di aprire il pacco con i 300mila euro, una delle cifre più alte in gioco.

Il Dottore propone una prima offerta di 25mila euro, che viene rifiutata. La coppia elimina altri pacchi, tra cui il 5 euro e due pacchi blu, uno dei quali è lo 0. “Non conosce le mezze misure: o 300mila o 0”, scherza De Martino. Dopo un brindisi tra Michael e il conduttore, arriva una nuova offerta di 40mila euro, ma anche questa viene declinata. La fortuna sembra sorridere a Michael e Sara: eliminano ben tre pacchi blu, lasciando sul tabellone solo un pacco blu (50 euro) e sette pacchi rossi.

A questo punto la tensione si fa sentire. Il Dottore chiama per proporre un cambio, ma la coppia rifiuta. Michael e Sara continuano a giocare e, nonostante alcune eliminazioni più rischiose (come i 30mila e i 50mila euro), mantengono alte le speranze. Arriva un momento decisivo: il Dottore offre 15mila euro, ma la coppia decide di rischiare ancora.

Nel turno successivo eliminano i 10mila euro, brindano con il conduttore e ricevono una nuova offerta: 17.500 euro. Tuttavia, spinti anche dai consigli degli altri concorrenti in studio, scelgono di andare fino in fondo. Alla fine, il pacco numero 12 si rivela vincente: contiene i 20mila euro. Stefano De Martino, entusiasta, esclama: “Bravo Michael, bravissimi! Sotto l’albero va un pacco da 20mila euro!”.

Intanto, sui social si scatena il dibattito tra gli spettatori. C’è chi si concentra sulle scelte di gioco (“Rifiuti 40k a cuor leggero e adesso devi interpellare tutti per 2mila euro di differenza”) e chi si sofferma su dettagli linguistici (“Ringrazio IL Dottore, no ringrazio AL Dottore!”). Tra battute e polemiche, la serata di Affari Tuoi regala emozioni, ironia e una nuova storia da ricordare.