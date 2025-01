Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo e la dedica a Gianluca Torre: "Questa è la maglietta del mio fidanzato"

05 gennaio 2025 a

"Biscottino, buongiorno, questa è la maglietta del mio fidanzato qui a Tenerife, buona domenica": Ida Di Filippo lo ha detto in una storia Instagram rivolgendosi al suo collega di Casa a Prima Vista Gianluca Torre. Entrambi, insieme a Mariana D'Amico, sono i protagonisti dell'edizione milanese del programma in onda su RealTime. Sulla maglietta in questione inquadrata dalla Di Filippo c'è scritto "Need money for porsche". In un secondo momento, sempre nel villaggio vacanze in cui si trova, la Di Filippo ha inquadrato una giraffa finta dicendo: "Ma scusa c'è una giraffa, Gianluca sei tu?". I colleghi di Casa a Prima Vista, insomma, non perdono occasione per scherzare tra di loro anche quando sono lontani.

La lontananza, comunque, non durerà molto: l'ultima stagione del programma è andata in onda fino al 4 novembre scorso. Poi il testimone è passato alle nuove puntate di Cortesie per gli Ospiti. Tuttavia, ci sono buone notizie per i fan di Ida, Mariana e Gianluca. Il programma immobiliare tornerà a gennaio 2025 con tanti episodi inediti, nella consueta fascia dell’access prime time. Il team avrebbe già girato tra Roma e Milano, preparando un ciclo di nuove avventure. Con una media di oltre 800mila spettatori al giorno e uno share intorno al 4,2%, Casa a Prima Vista si è confermato la scorsa stagione come uno dei programmi più amati della tv.