Affari Tuoi, "stasera non lo ha mai proposto": gioca Paola? Il sospetto sul dottore

Paola dal Friuli-Venezia Giulia, accompagnata dal compagno Corrado, è stata la pritagonista della puntata di Affari Tuoi in onda questa sera, domenica 5 gennaio, su Rai 1. La pacchista, consulente assicurativo, 33 anni, ha un fratello che si chiama Stefano. Anche il suo compagno lavora nell’ambito finanziario assicurativo. Corrado ha raccontato che con Paola si sono conosciuti 8 anni fa: colpo di fulmine. Quando la invitò ad uscire, però, lei per un contrattempo non riuscì a presentarsi. Corrado, allora, ci riprovò, riuscendo a vederla e a farle la battuta: “Buonasera signorina tira-pali”. La coppia ha giocato con il pacco numero 5.

La partita per Paola e Corrado parte male: nelle prime sei chiamate trovano due dei pacchi rossi più ricchi, quelli da 100mila e 200mila euro. Il Dottore, allora, offre alla coppia 20.000 euro. Paola e Corrado rifiutano. Peccato che poi nel pacco successivo la coppia trova i 300.000 euro. A questo punto il conduttore, Stefano De Martino, decide che è giunto il momento di cambiare qualcosa e fa togliere la cravatta a Corrado: nei due tiri successivi la coppia trova i 75 euro e i 5 euro. Il Dottore, quindi, decide di giocarsi a carte i prossimi sei tiri: Paola sceglie la carta e trova l’offerta. A questo punto, dunque, il Dottore offre 6.000 euro.

Nei sei tiri successivi Paola e Corrado trovano 100 euro, 1 euro, 50 euro, 10.000 euro, 75.000 euro e 0 euro. Arriva una nuova offerta del Dottore che questa volta propone alla coppia 10.000 euro. Paola però decide di rifiutare e di andare avanti. Il Dottore allora si rigioca il prossimo tiro a carte: Paola sceglie la carta e trova l’offerta. Il Dottore questa volta offre per un tiro 14.000 euro. Paola e Corrado decidono di tritare l’offerta e di andare avanti. In molti, sui social, hanno notato un dettaglio ben preciso durante la puntata. "Ma stasera non ha proposto per niente un cambio #affarituoi", ha scritto un utente su X parlando del dottore. Un altro invece: "Ma non le ha ancora offerto un cambio o sbaglio? #affarituoi". E ancora: "#AffariTuoi E niente, lei vuole cambiare ma il destino non glielo permette".