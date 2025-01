Dritto e Rovescio, l'immigrato su Capodanno: "Se sei donna e vai in piazza...". Frase-choc, Del Debbio lo insulta

10 gennaio 2025 a





Fa ancora discutere la festa in Piazza Duomo a Milano in occasione dell’ultimo Capodanno, quella in cui una studentessa belga di 20 anni, insieme a delle sue amiche, è stata molestata da una moltitudine di stranieri che sventolavano bandiere della Palestina, del Pakistan, della Turchia, dell’Iraq, oltre a pochissimi italiani. La ragazza ha poi raccontato tutto in un’intervista al quotidiano La Meuse e poi davanti alle telecamere dell’emittente tv Rtl Info. Anche se non è stata formalizzata alcuna denuncia, la procura di Milano ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo contro ignoti per le molestie sessuali raccontate. E di questo si discute anche nello studio di Dritto e Rovescio, programma di approfondimento politico di Rete4, condotto da Paolo Del Debbio.

Parola, come al solito, ad uno dei ragazzi extracomunitari integrati nel nostro Paese che, a sorpresa, giustifica le feste sconsiderate e attribuisce alla ragazza la colpa di quanto successo: “Tu sei una ragazza, ad una certa ora se vedi che ci sono tante persone che fanno festa e sono un po' matte, tu non è che ti metti in mezzo lì e poi dici ops è successo questo, perché secondo me un ragazzo, quello coinvolto, l'avrà sfiorata e lei ha allungato il discorso”. La giornalista che è lì con lui e gli porge il microfono, però, dissente: “Quindi una ragazza non è libera di andare dove vuole e di divertirsi esattamente come gli altri ragazzi?”.

L’intervistato non arretra: “Sì, ma si deve anche aspettare delle conseguenze”. Del Debbio trasale e chiede provocatoriamente: “Ti rendi conto di quel che hai detto, sei lucido?”. Il ragazzo ribadisce: “Io ho detto che non è giusto quello che è successo, ma la ragazza doveva anche aspettarselo”. Del Debbio allora sbotta: “Una ragazza può andare dove cazzo vuole in Italia, lo capisci o no!”.