C'è posta per te, il gesto di Antonino Cannavacciulo commuove l'Italia: "Questa giacca rappresenta la mia vita..."

Al via la nuova stagione di C’è posta per te, l'inossidabile programma condotto da Maria De Filippi il sabato sera in prima serata su Canale 5. E la nuova stagione è stata inaugurata da una storia di profonda commozione: quella di Laura e sua sorella Anna. Laura ha deciso di inviare la busta ad Anna per ringraziarla e chiederle perdono per le volte in cui non ha saputo dimostrarle la giusta gratitudine per il sostegno ricevuto.

Anna, destinataria della sorpresa, ha alle spalle una vicenda dolorosa. La donna ha perso il marito Giuseppe, strappato via troppo presto da un tumore aggressivo. La lettera di Laura è una toccante dichiarazione di scuse e amore fraterno: "Avrei dovuto esserci per te, sono stata debole, immatura e ingrata. Ma soprattutto non sono stata in grado di starti accanto, come tu hai sempre fatto nella tua vita".

E a rendere sia la storia sia la puntata ancor più indimenticabili, ecco Antonino Cannavacciuolo. Lo chef, visibilmente emozionato, ha portato un messaggio di speranza e affetto. Rivolgendosi ad Anna e Laura, ha detto: "Tua sorella ha una bella spalla, insieme potete fare veramente tante cose - ha premesso -. Siete due persone molto positive, si vede dagli occhi. Lei mi ha già chiesto di venire a lavorare da me. Io sono contento che tu e tuo marito siate stati da me a Villa Crespi e che vi siate trovati bene. Ma io ti voglio di nuovo a Villa Crespi con tua sorella. Attraverso gli occhi del tuo piccolo Matteo, rivedrai sempre il suo papà, che sicuramente si prenderà cura di voi, io ci credo molto. Le persone non muoiono, si allontanano, ma restano", ha concluso lo chef, parole cariche di significato e di emozione.

Poi i gesti simbolici: Cannavacciuolo ha donato ad Anna una giacca da chef con un significato profondo. "Questa giacca qui rappresenta la mia vita – ha spiegato –. Con una promessa: quando tuo figlio tra quattordici anni si troverà davanti a un bivio, tu dagli questa giacca e sappi che ci sarà sempre un posto", ha concluso lo chef con tre stelle Michelin. Appuntamento, insomma, al suo ristorante...