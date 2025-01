Rai 1, Mina Settembre 3 fa il botto: "Effetto-Napoli", colpaccio a Viale Mazzini

Klaus Davi 15 gennaio 2025 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Mina Settembre 3)

Le quotazioni delle produzioni Rai nel settore fiction sono in deciso rialzo. I centri media, a partire da OmnicomMediaGroup, non hanno dubbi. Alla miniserie su Giacomo Leopardi, che ha raccolto quasi 4 milioni di spettatori medi con oltre il 22% di share, ha fatto seguito su Rai 1 l’avvio della terza stagione di Mina Settembre che ha dominato la serata con una media di quasi 4,7 milioni e del 26% di share.

Qualcuno sui social ha parlato di “effetto Napoli”. Sicuramente per la Campania l’interesse è molto forte: si pensi alla visita del Presidente Mattarella dal parroco anti-camorra don Patriciello, l’attenzione delle istituzioni per Caivano ma anche la vicenda di Topolino con una storia in napoletano. Venendo ai dati, la serie che ha come protagonista Serena Rossi nei panni di un’assistente sociale che lavora in un consultorio familiare nel centro storico di Napoli sul finire del secondo episodio è arrivata a picchi del 29%.

Masterchef, gli ascolti fanno il botto? Ma c'è un dubbio sugli chef...

Rispetto alla rilevazione tradizionale, la nuova Total Audience di Auditel vede un aumento nei due episodi della fiction di quasi 70mila spettatori medi e dello 0.15% di share provenienti quindi dai device tecnologici. La Rai ha decisamente reagito alla concorrenza di piattaforme come Netflix con un ringiovanimento anche linguistico di cui Mare fuori (sempre di Napoli si parla...) è decisamente l’esperimento più riuscito.