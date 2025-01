Silvia Toffanin gli mostra una foto di Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis la prende malissimo

20 gennaio 2025 a

Tra gli ospiti di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, c'era anche Paolo Bonolis. Nel corso dell'intervista lo showman si è raccontando, analizzando vari aspetti della sua carriera lavorativa e della sua vita privata, tralasciando però un importante capitolo: l'ex moglie Sonia Bruganelli.

La Toffanin ha scelto delle fotografie per raccontare la vita di Paolo Bonolis. Poi, quando è arrivato il momento di mostrare le immagini con la Bruganelli, il conduttore si è indispettito. "Avete trovato un nuovo equilibro", gli ha domandato la padrona di casa. Lui ha scherzato e cambiato argomento: "Me l'avevi detto che avremmo parlato di Avanti un altro". La discussione si è poi spostata sui suoi figli: SIlvia, Davide e Adele. "Adele è una ragazza fantastica, molto curiosa, le piace vivere le circostanze. Davide è un appassionato di sport, un ragazzo di cuore e sveltissimo. Silvia è una gioia unica, sempre allegra e contenta", ha spiegato Bonolis.

"Per me figli e famiglia sono una priorità, che va preservata da ciascuna avversità e circostanza - ha proseguito Bonolis -. È necessario e importante. Credo che la famiglia non si debba disperdere, può mutare, ma bisogna accettare la trasformazione senza ledere i diritti di chi non ha chiesto di venire al mondo".