Verissimo, Iva Zanicchi e la verità proibita: "Ho sgridato Papa Francesco e lui mi ha chiesto scusa"

20 gennaio 2025 a

A Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, Iva Zanicchi ha raccontato un aneddoto curioso che ha visto come protagonista Papa Francesco. "L’ho sgridato perché pensava che Zingara la cantasse Mina - ha confessato ai telespettatori di Mediaset -. Eh no, gli ho detto, la canto io quella. E lui mi ha chiesto perdono. Grande uomo. Spero che si riprenda presto dall’incidente che ha avuto”.

Zanicchi ha poi parlato della morte, con un velo di ottimismo. "Avere 85 anni è come sentirsi sulle spalle uno zaino bello pesante - ha spiegato -. Non sono contraria ai ritocchi, ma volevo evitare l’anestesia totale, ora ci sono delle nuove tecniche e ci sto pensando. Io amo tutto, l’arte, la musica e la natura, se vedo nevicare piango dall’emozione, tutti i lunedì vado al mercato. La morte? Sto ancora così bene qui - ha proseguito -, spero che Dio non abbia così tanta fretta di avermi su”.

Per fortuna, nella vita di Zanicchi c'è sua figlia Michela, che abita nella casa accanto. Per l'occasione, ha voluto dedicare alla mamma delle bellissime parole: "Sei un punto di riferimento per tutta la nostra famiglia, la tua passione per la vita la ammiro profondamente. Sei stata una madre autorevole e un esempio di schiettezza”.