C'è posta per te, David abbandona la figlia e la rivede dopo 15 anni: la straziante reazione di Rachel

Siamo alla terza puntata di questa stagione di C’è posta per te, siamo da Maria De Filippi e dalle sue storie toccanti, ovviamente su Canale 5, la puntata in questione è quella di sabato 25 gennaio. E protagonista di una delle storie più intense è Davide, un padre che cerca di riallacciare i rapporti con sua figlia Rachel, dopo 15 anni di lontananza. Rachel, oggi cresciuta, chiama “papà” il compagno di sua madre, mentre Davide racconta con rammarico il motivo della loro distanza.

“Sono andato via da casa quando aveva 9 mesi, l’ho vista fino a quando aveva 3 anni,” spiega Davide a Maria De Filippi. A soli 20 anni si è trovato a diventare padre, ma non era pronto ad affrontare una vita da marito e genitore. La giovane età e l’incapacità di mantenere una relazione stabile lo portarono a chiedere la separazione. Le conseguenze furono inevitabili, aggravate dai frequenti litigi con l’ex moglie.

Nel 2009, Davide compie un gesto drastico: decide di allontanarsi volontariamente dalla vita della figlia. “Non so perché l’ho fatto, forse mi credevo un adolescente,” ammette con dolore. Anni dopo, quando trova una nuova compagna con un figlio di 13 anni, si rende conto del male che ha inflitto a Rachel. Decide di contattare l’ex moglie per cercare un riavvicinamento, ma la ragazza respinge ogni tentativo. In un messaggio a Davide, Rachel scrive: “Non ti voglio conoscere, non ti voglio vedere, mi hai abbandonato per 10 anni e questo dovrebbe bastare. Non rompere più le scatole".

Deciso a riconquistare la fiducia della figlia, Davide invia la posta non solo a Rachel, ma anche al suo nuovo padre, Giorgio, e all’ex moglie. Durante l’incontro in studio, tra le lacrime, Davide si rivolge alla figlia con parole di pentimento: “Non c’è giorno che non ti pensi e sicuramente non sei stata bene tu, come me, ma tu di più. Ho cercato di andare avanti, non ce l’ho più fatta. Mi manchi e vorrei tanto conoscerti. Mi vergogno per come mi sono comportato, e se sono qua è per chiederti scusa".

Rachel, commossa, confessa di aver spesso vissuto con la sensazione di essere sbagliata, un peso che ha portato per tutti gli anni in cui lui non è stato presente. L’ex moglie, pur non essendo favorevole a questo ritorno, lascia la scelta completamente nelle mani della figlia. Alla fine, Rachel decide di dare una possibilità al padre. Un momento emozionante che si chiude con una ritrovata speranza per entrambi.