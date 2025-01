Affari Tuoi, "buonasera sono Gatano Cervo...". Poi l'amnesia e lo sconcerto, De Martino "impazzisce"

29 gennaio 2025 a

Altro giro, altro pacco e, ovviamente, altra puntata di Affari Tuoi. Siamo nello studio di Stefano De Martino, al gioco dei pacchi e della fortuna, della sorte e del Dottore, il game-show campione di ascolti, una mania che ogni sera raccoglie davanti alla tv milioni di italiani, rigorosamente in onda su Rai 1.

La puntata in questione è quella di mercoledì 29 gennaio. Ed ecco che chiamata a misurarsi con la fortuna è Carrie Asia Dal Pizzol, studentessa di Jesolo, ovviamente in rappresentanza del Veneto. Ad accompagnarla nella sfida, tra tiri e cambi e offerte da valutare, ecco Greta, la sua madrina, cugina acquisita poiché moglie di suo cugino. E Carrie decide di entrare in gioco con il pacco numero 1: una scelta "di campo".

Ma al di là delle gesta di Carrie, a catalizzare l'attenzione nelle fasi iniziali della puntata è stato Gaetano, ormai celeberrimo pacchista campano, in attesa da tempo infinito di essere chiamato in gara. Già, la sorte non lo assiste. E ormai Gateano è una presenza fissa, amatissima dal pubblico, in particolare per il suo balletto di Sesso e samba, tormentone della scorsa estate.

Carrie lo chiama in causa, chiama il suo pacco, il numero 6. E lui: "Buonasera a tutti, Gaetano Cervo", lungo silenzio, "... di Regale, provincia di Caserta", scandisce nel microfono. A quel punto si inserisce De Martino, che tra le risate del pubblico lo dileggia: "Ti sei dimenticato da dove vieni...". E in effetti sembrava proprio essere andata così. Dunque, scattano le insistenze: gli chiedono di ballare Sesso e samba. Inizialmente Gaetano frena: "Ho una certa reputazione da difendere...". Ma la diga crolla presto: eccolo, ancora una volta, scatenarsi a passo di danza, per la gioia del pubblico di Affari Tuoi, sia quello a casa sia quello scatenato nel commentare sul social X.