Il Volo, Piero Barone e le donne senza tabù: "Quando avevamo 16 anni..."

Superstar mondiali, sì, ma alla fine Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone sono dei trentenni come tanti, ragazzini cresciuti troppo in fretta con tutte le controindicazioni del caso. Il servizio di Nicolò De Devitiis per le Iene mostra al grande pubblico l’altra faccia de Il Volo: dietro al trio di tenori più famoso nel mondo del pop c’è tutto un universo fatto di scherzi, cameratismo, tensioni e fragilità.

Piero, per esempio, parla dell’impatto della celebrità improvvisa sulla sua sfera sentimentale e ammette che tra i 17 e i 20 anni si è divertito parecchio: «Sei uno che rimorchia tanto?», gli chiede De Devitiis. «Tutta sta storia è cominciata quando avevamo 16 anni. Immaginati questo ragazzo catapultato su un palco con tutte le ragazze che vorrebbero abbracciarti, starti addosso, fare quello che... Quindi, quando avevo 20 anni...». E la smorfia soddisfatta sul viso la dice lunga. Quindi spiazza intervistatore e spettatori: «Ho perso la verginità dietro a un cespuglio dopo uno show televisivo tedesco presentato da Michelle Hunziker con Jennifer Lopez e Cameron Diaz come ospiti con noi».





Non capita proprio a tutti, in effetti. De Devitiis segue i tre artisti in trasferta a Parigi, per una tappa del loro tour europeo. Li “tampina” in hotel, al ristorante, in auto. Dorme, si fa la doccia, fa colazione con loro. E tutti mostrano dei lati oscuri insospettabili.

Boschetto ammette di soffrire di attacchi di panico, è il più solitario. E Gianluca si commuove parlando dei suoi due compagni, ammettendo di fatto come le voci di spaccature e separazioni non fossero del tutto infondate: «All'inizio Piero e Ignazio stavano sempre insieme, facevano un po’ comunella e io ero più emarginato. Da piccolo mi sono sentito molto solo. Con Ignazio spesso non andiamo d’accordo ma per questioni caratteriali. Io a loro voglio bene più di quello che loro pensano».

Quindi le parole che faranno tremare i fan: «Io con loro due ho vinto Sanremo, nemmeno con mio fratello ho vissuto una cosa del genere. Tra noi secondo me ci sono anche delle cicatrici antiche, irrisolte, traumi come quelli che vivi da bambino?».