In Altre parole, Gramellini attacca Sinner? Vecchioni gli dà una lezione epica: "Non direi così"

Scontro in punta di fioretto tra Roberto Vecchioni e Massimo Gramellini su Jannik Sinner. Come è noto, su indicazione del medico, il numero uno al mondo della classifica Atp non ha potuto partecipare alla cerimonia al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella.

A In Altre Parole Garmellini mette nel mirino Sinner e gli contesta il fatto di non essersi recato al Colle: "Non è come non andare a Sanremo, è una cosa ben diversa non adare al Quirinale. Era già rientrato a Monte Carlo, ha fatto più discutere il suo riposo assoluto che se fosse andato...".

Ma Roberto Vecchioni dà una lezione magistrale al conduttore. Interpellato proprio su questo punto, Vecchioni afferma: "Io so che non è andato perché stava male. E quindi non lo attaccherei, è un ragazzo giovane e avrà a vuto un buon motivo per non andare. Ecco non vorrei che tutte queste critiche pesassero poi sul caso Wada e l'imminente verdetto del Tas. Non voglio che poi si costruisca la narrazione di un Sinner non più bravo ragazzo etc...", ha tuonato il cantautore. Gramellini, uno dei più forti critici del Sinner che non va al Quirinale, ribatte: "Secondo me, una volta rientrato avrebbe fatto bene ad andare...". Ma Vecchioni resta del suo parare. Con buona pace di Gramellini...