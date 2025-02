Verissimo, Eleonora Giorgi: "Una metastasi nel cervello, ora mi abbandono al fato"

02 febbraio 2025 a

"Ora mi abbandono al fato, a qualcosa più grande di me contro cui non posso più di tanto lottare": Eleonora Giorgi, che sta affrontando un terribile tumore al pancreas, lo ha detto in collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. "Mi è capitato di pensare, in questo periodo, che ci sono tre cose della nostra vita che non sono necessarie alla sopravvivenza e alla riproduzione eppure sono enormi - ha detto la nota attrice - l’amore, le bellezza e l’arte. Queste tre cose mi dicono che Dio esiste".

Parlando delle sue condizioni fisiche oggi, Giorgi ha fatto sapere che purtroppo sono peggiorate: "Da 5 giorni ho una cosa che non c’entra niente ma di cui purtroppo soffro. Un attacco reumatico, sto con il busto. Un dolore. Ci siamo lasciate che dovevo vedere gli oncologi e del bivio". Poi ha aggiunto: "Hanno scoperto una metastasi nel cervello. Nel giro di una settimana ho fatto la radiochirurgia. Ho avuto paura. Sono stata con uno staff all’altezza; sono andata a far la cosa preparatoria che chiunque ha terrore. La mia professione, per 50 anni, mi ha abituata a tutto. Mi hanno fatta il calco con il gesso per un film per cui questa maschera che mi hanno fatta l’ho presa come un film. Adesso fra un po’ farò un controllo e quella è una cosa".

Infine, quando la conduttrice le ha chiesto: "Come ci lasciamo?", lei ha risposto: "Con un miracolo. Dai, voglio tornare con buone notizie. Magari ci sarà qualche sorpresa". "Per me sei uno stimolo enorme", ha concluso la Toffanin.