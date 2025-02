Che tempo che fa, Giannini attacca Bruno Vespa: "Nuovo ministro", Fazio spiazzato

03 febbraio 2025 a

A Che tempo che fa il salottino rosso di Fazio si scatena contro Giorgia Meloni e contro il governo. Da Michele Serra a Marianna Aprile, passando per Massimo Giannini e Nello Scavo c'è un coro unanime di condanna sul premier per il caso Almasri. Aggiustando la narrazione dei fatti, tralasciando i dettagli come quelli che raccontano del libico in giro per l'Europa per diversi giorni prima del suo ingresso in Italia, si costruisce una propaganda anti-destra per cercare di di portare acqua al mulino dei progressisti.

"Questa indagine fa ridere". Vespa torna sul caso Almasri: toghe e sinistra smontate punto per punto

E così nel calderone ci finisce anche Bruno Vespa reo di aver detto la verità in tv. Il conduttore di Porta e Porta a Cincque Minuti ha detto parole chiarissime: "Tutti sanno, di tutti i partiti, che in ogni Stato si fanno delle cose sporchissime, anche trattando con i torturatori per la sicurezza nazionale. Questo avviene in tutti gli stati del mondo". Apriti cielo, polemiche anche da parte del Pd a cui proprio Vespa ha risposto punto su punto. E così ecco che Giannini va all'attacco: "In questi giorni c’è chi ha detto con molta foga che tutti gli Stati democratici fanno delle cose sporchissime per difendere la sicurezza nazionale…Sì, il ministro Vespa". Insomma gli attacchi continuano, a sinistra si danno un gran da fare.