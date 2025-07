In Onda, Giannini: "Sala? Su cosa non ha detto una sola parola"

"Non mi aspettavo un comportamento e un discorso diverso da Sala oggi, cioè non immaginavo che annunciasse le sue dimissioni": Massimo Giannini, firma di Repubblica, lo ha detto nello studio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7 a proposito del discorso del sindaco di Milano oggi in Consiglio comunale nella prima seduta dopo la notizia secondo cui sarebbe coinvolto nella maxi inchiesta sull'urbanistica. "Quest'inchiesta è importante e promette grandi sviluppi, ma per adesso è tutto ancora abbastanza nebuloso", ha sottolineato il giornalista durante il talk.

Riferendosi a quanto succede nel rapporto tra politica ed economia, poi, Giannini ha spiegato: "Oggi a capotavola non c'è la politica ma i portatori di interessi economici, e questa onda non riguarda solo Milano". Entrando nel merito dell'intervento del primo cittadino oggi in aula, Giannini ha espresso la sua opinione a riguardo: "Sala ha risposto in maniera molto chiara a una delle accuse che lo riguardano, quella sul Pirellino. La parte manchevole della sua autodifesa è il tema del conflitto di interessi, lui su quello non ha detto una sola parola. Questa invece è oggi la cifra del capitalismo globale. Dopodiché è complicato dimostrare che tutto questo configuri un reato".