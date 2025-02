La Volta Buona, Loredana Errore-choc: "Ho visto Padre Pio prima di quel terribile incidente"

03 febbraio 2025 a

A quasi tre anni dall’uscita del suo ultimo album, Loredana Errore si è lanciata in una nuova avventura partecipando a Ora o Mai più. Sotto la guida del suo maestro Marco Masini, la cantante ex Amici sta scalando la classifica generale e ha conquistato l’ultima puntata dello show condotto da Marco Liorni su Rai 1. E ora eccola concedersi a un’intervista a La volta buona, il programma del pomeriggio condotto da Caterina Balivo su Rai 1, dove la Errore ha raccontato le emozioni provate durante questa esperienza televisiva, sottolineando come questo percorso rappresenti un nuovo inizio ricco di possibilità.

La cantante, di origini rumene, ha evidenziato come questo momento segni una svolta nel suo percorso artistico, ricollegandosi anche alle sue prime esperienze in televisione. Ricorda con affetto il periodo di Cominciamo bene, quando lavorava a fianco di Fabrizio Frizzi, e la sua partecipazione ad Amici, dove si classificò seconda alle spalle della vincitrice Emma Marrone. In quella stessa edizione, il volto di Stefano De Martino, oggi una figura di punta della Rai, fece parte del percorso, lasciando ricordi indelebili.

Durante la chiacchierata, Loredana ha sottolineato il significato profondo della sua partecipazione a Ora o Mai più: "Per me questo momento rappresenta un cerchio aperto dove entreranno tante cose belle". Con grande fiducia nel suo percorso, ha aggiunto: "Il cammino lo vedo bello". Guardando al passato, la cantante ha mostrato emozione nel ripercorrere la sua carriera: "Mi commuove vedere dietro quello che ho fatto, che ci ho creduto tanto".

Nel racconto c'è poi spazio per quanto accaduto nel 2013: dopo aver pubblicato il secondo album Loredana Errore rimase coinvolta in un grave incidente stradale che le provocò numerose ferite al volto e alla spina dorsale. "Ci si rialza con molta incoscienza, abbandonando tutti i fronzoli e i pensieri di Non ce la farò", ha affermato riferendosi a quel periodo. "Ma poi ha fatto breccia la fede nel mio cuore": l'artista ha infatti spiegato di avere assistito a una sorta di miracolo premonitore, il tutto prima dell’incidente.

"Prima di questo incidente ebbi una visione a Milano. Lo dico con molto rispetto e non voglio influenzare o offendere. Ero a casa, stavo pregando, avevo questo muro bianco. Mi compare in questo muro un profilo che prende forma e dapprima una sedia a rotelle, antica, del 1800. Poi un manubrio, una barba, questi guanti tagliati, con questa coperta. Ai piedi di questa coperta c’era una ragazza con la coda, ero io. Chiesi una cosa e vidi che la testa si era mossa e girata dentro il muro e capii che non ero una pazza, una folle visionaria. Forse Padre Pio mi stava presagendo qualcosa. Ma poi quello che è successo mi ha fatto capire il viaggio del dono della vita", ha concluso la Errore.