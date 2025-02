Affari Tuoi, papà Antonio sconcerta l'Italia: "Un cartonato", come lo sorprendono durante la puntata

03 febbraio 2025 a

La consueta serata ricca di emozioni al celebre game-show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1, programma che incanta milioni di italiani col suo mix di fortuna e strategia. Ogni puntata è un appuntamento imperdibile, e stasera, lunedì 3 gennaio, si aggiungono nuovi volti al palcoscenico del gioco. Proprio come ogni sera.

Da una parte, la new entry Ilaria da Aosta, pacchista in rappresentanza della Valle d'Aosta, pronta a mettersi in gioco, in attesa di essere chiamata. Dall’altra parte, in gara per la Calabria, a confrontarsi con pacchi, fortuna e Dottore, ecco che spunta Giovanni, un personal trainer di Lamezia Terme, simpatico e determinato.

"Nella vita faccio il personal trainer, ho uno studio mio personale, colgo l'occasione per salutare tutti i ragazzi che lavorano con me. Mi occupo a 360 gradi del benessere della persona, anche dell'aspetto psicologico, lo stile di vita. Vivo per questo", spiega Antonio.

Giovanni, che ha un forte legame con le sue due sorelle maggiori, ha scelto però di farsi accompagnare in gara da suo padre, Antonio. Con il suo aspetto elegante e dei vistosi baffi Antonio non manca di esprimere con un tocco di ironia il suo orgoglio, commentando: "Sono in pensione da 4 anni e ho fatto l'autista di pullman. Che figlio è Giovanni? Una perla".

Ecco, il punto è che dopo queste poche parole, papà Antonio di fatto si è trincerato dietro un mutismo immobile, diventando suo malgrado la star sui social, su X in particolare, laddove il pubblico di Affari Tuoi commentava in presa diretta quanto accadeva in studio. Ed era un diluvio di commenti sul signor Antonio.

"Il padre è in realtà un cartonato messo lì come oggetto di scena", commentava Emma. Dunque qualcuno lo paragonava a Carlo Ancelotti, il mister dall'inconfondibile smorfia di cui il sopracciglio è parte fondamentale. "Il padre Antonio è fisso così dall’inizio della puntata, hanno aperto tutti i rossi ed è rimasto sempre così. Inamovibile", aggiungeva un altro. "Mi sapete spiegare cosa ci fa il generale Vannacci ad Affari Tuoi?", commentava ancora un utente notando l'effettiva somiglianza. "Il padre imperturbabile, come un personaggio di Sergio Leone", chiosava Paolo. "Fate stare zitto papà Antonio mi sanguinano le orecchie", concludeva un altro utente, con evidente ironia. Già, il signor Antonio assoluto mattatore della puntata di Affari Tuoi.