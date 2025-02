Mario Giordano spiana la sinistra in diretta: "Ci hanno mangiato e ora si stupiscono"

Roberto Tortora 04 febbraio 2025 a

La battaglia di Giorgia Meloni contro i giudici italiani per lo smistamento nei centri d’accoglienza in Albania dei migranti irregolari, spiegata dal giornalista di “Fuori dal Coro”, Mario Giordano, nel salotto di uno suo collega ed amico, Nicola Porro, padrone di casa di “Quarta Repubblica”. Queste le parole di Giordano sull’accoglienza: “Rimango un po' basito quando tutti si scandalizzano per i costi dei centri costruiti in Albania, perché certo, visti così, sono alti, però abbiamo taciuto per anni rispetto a miliardi che sono stati spesi inutilmente e ci hanno marciato tutti con i centri di accoglienza.

I clan della 'ndrangheta, i clan della camorra e ci continuano a marciare, chiunque ci ha mangiato. È ancora la festa di qualsiasi improvvisato che ci guadagna e ora ci scandalizziamo per un tentativo che, magari non funzionerà, ma che per la prima volta cerca di cambiare quella logica di redistribuzione che non ha oggettivamente funzionato dopo tanti anni di prove e passare ad un concetto diverso, verso il quale mi pare tutta Europa si stia orientando e che dice ' non facciamoli più entrare'”.

Sempre Giordano, poi, conclude e pone una domanda: “Di tutta questa vicenda, tra le questioni giudiziarie, Paesi sicuri o non sicuri, la corte d'appello, i magistrati e tutto quello che hai riassunto tu (Porro, ndr), mi faccio una domanda, perché il tema del centro dell'Albania per me è questo: si riuscirà un giorno a stabilire un principio, che secondo il mio punto di vista è sacrosanto e che il centro in Albania va ad affermare, e cioè che può entrare in Italia e in Europa solo chi ha il diritto di entrare?”. Su X tripudio di consensi e c’è chi lo applaude sottolineando: “Questo bisognerebbe fare, la lista dei miliardi spesi per l’immigrazione in questi anni! Anche quelli che votano Pd si arrabbierebbero! Quanti soldi sottratti a loro? E chi può lo faccia!”.

