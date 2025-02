In Mezz'Ora, le scelte coraggiose di Monica Maggioni: un caso su Rai 3

Klaus Davi 05 febbraio 2025 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (In mezz’ora)

In mezz’ora si conferma un benchmark dell’informazione Rai. Il format condotto da Monica Maggioni dimostra una buona tenuta in termini d’ascolti e un certo coraggio nel non inseguire l’agenda dei tg per costruire un proprio racconto della realtà.

Domenica ampio spazio al tema dell’influenza aviaria, con ospite il saggista statunitense David Quammen che la preannuncia come la prossima pandemia per l’umanità nonché alla crisi in Congo, con collegata l’inviata Marina Sapia da Goma, centro nevralgico del conflitto in corso nella Repubblica centrafricana. A seguire, in Il mondo di In mezz’ora, un felice comeback dell’ex ministro Giulio Tremonti, tra le figure dei governi Berlusconi più apprezzate dalla platea di Rai 3, che ha saputo spiegare bene il fenomeno Donald Trump.

La prima parte ha segnato una media di 1.140.000 spettatori con l’8.6% di share ma picchi vicini al 10% durante le profetiche affermazioni di Quammen sulla diffusione dell’aviaria. Maggioni - conferma l’elaborazione dati - è un punto di riferimento della classe dirigente del Paese.

Nel corso dell’anno sono state apprezzate le inchieste di politica estera, in particolare sulla situazione mediorientale, così come quella sul fenomeno del Fentanyl, come anche a temi interni come le carceri e gli abusi sui minori al Beccaria di Milano.