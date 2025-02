Paolo Mieli, bomba in tv: "Qualcosa di torbido su Almasri, l'italiano che ha tirato il pacco a Giorgia Meloni"

05 febbraio 2025 a

"C'è qualcosa di torbido" sul caso di Osama Almasri, forse "qualcuno ha tirato un pacco a Giorgia Meloni...". Questo è il "non detto" che Paolo Mieli decide invece di porlo al centro del dibattito a Otto e mezzo, su La7.

"Io - spiega l'editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera a Lilli Gruber - prendo un filo che è nato su questa sedia, attorno a questo tavolo, una settimana fa. C'era il procuratore capo Nicola Gratteri che si era scatenato contro la Meloni ma che ha detto: 'Su una cosa ha ragione'. Il modo in cui è venuta fuori questa notizia sono sospette. E neanche lui ce l'aveva né con la Corte Penale Internazionale né ovviamente con i magistrati".

"Io da quella sera ho pensato che qualcuno ha tirato un pacco a Giorgia Meloni", riflette ancora Meloni". "Chi?", domanda la Gruber. "Qualcuno, qualcuno di italiano. Capito? Che tutto nasca da qualcosa che si muove in un sottobosco... Non ho prove, ma molti indizi sì".

