Fuori dal Coro, Rita De Crescenzo ferma tutto: "C'è l'estetista...", attimi di sconcerto

A tu per tu con l’influencer. A Fuori dal coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano, l’inviata Natasha Farinelli incontra Rita De Crescenzo, famosissima su Instagram e TikTok, seguita da centinaia di migliaia di fan sui social. Un mondo virtuale, spesso lontano dal “grande pubblico”, che ha incrociato clamorosamente la realtà quando ha invitato il suo esercito personale a «invadere Roccaraso».

L’intervista ha il pregio di svelare il volto della pittoresca signora, capace di riassumere il lato più trash e naif (anzi, finto-naif) di questo fenomeno. «Lei tutto quello che tocca diventa oro», la presenta così il suo manager Pietro Pelagalli. La spontaneità è una strategia assai ben studiata. «Ma... dopo la storia di Roccaraso la richiesta per le sue serate è aumentata?», gli chiedono. «Aumentata? È triplicata!», conferma Pelagalli. Rita che dice? «Io sono un buon prodotto, come dice mio figlio. Facciamo anche i soldi eh, giustamente, qua nessuno fa niente per niente».

Su Roccaraso c’è chi ha ipotizzato degli interessi assai meno nobili della boutade acchiappa-visualizzazioni. «È un business che porta, però, anche soldi a nero?», le domanda l’inviata di Giordano. «Soldi a nero? No, soldi a nero no». Ma il momento cult arriva quando in casa accorre una assistente particolare della De Crescenzo: «Guarda, tengo una ciglia fuori uso qua, se ne sta fuggendo da questo lato, se ne scappa. C’è l’estetista che mi deve mettere un attimo le ciglia, queste sono di visone guarda qua». La cigliara arriva, sistema, se ne va. Il finale è a suo modo una parabola: «Io ho fatto semplicemente dei video quando sono stata a Roccaraso, dicendo “guardate comm’è bella ’a neve, guardate la casetta, venite venite. Perché io la mattina dico sempre qualcosa e la gente mi sta a sentire».