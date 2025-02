Striscia la Notizia sostituita? "Registrata la puntata zero": girano voci pazzesche

08 febbraio 2025 a

Le indiscrezioni, tutte da verificare, sono clamorose: si parla di Striscia la Notizia, lo storico tiggì satirico di Canale 5, che deve fare i conti con Affari Tuoi. Risultato? Lo share sta tra il 12 e il 13%, cifre che non soddisfano la rete ammiraglia Mediaset. Tanto che, prima di Natale, lo stesso ad del Biscione, Pier Silvio Berlusconi, aveva aperto all'ipotesi di cambiare format nella fascia oraria di Striscia, magari alternando il tiggì satirico con un altro prodotto.

Il punto è che ora, secondo quanto rivelato da TvBlog, si starebbe facendo sempre più insistente l'ipotesi dell'introduzione de La Ruota della Fortuna nella fascia dell'access prime time, in un'alternanza con il programma ideato da Antonio Ricci e oggi condotto da Sergio Friscia e Roberto Lipari: "Gira voce che nella prossima stagione ci possa essere una specie di staffetta fra La Ruota della Fortuna e Striscia la Notizia...", si legge sul sito specializzato.

A rafforzare le indiscrezioni un altro rumor, rilanciato sempre da TvBlog. Pare infatti che Gerry Scotti sia stato coinvolto nella registrazione di una puntata sperimentale del game-show, adattata per un possibile debutto nell'access prime time di Canale 5: "Secondo quanto apprendiamo, nei giorni scorsi è stato registrato un numero zero della Ruota della Fortuna, opportunamente adattato per un ipotetico trasloco nell’access time di Canale 5".

Sarebbe qualcosa di clamoroso. Vale la pena ricordare che il programma ha già occupato questa fascia oraria in passato, ma su Italia 1, con la conduzione di Enrico Papi affiancato da Victoria Silvstedt. Dopo le voci di un possibile approdo di Paolo Bonolis in access prime time, queste nuove indiscrezioni aggiungono un ulteriore tassello al quadro. Non ci resta che attendere...