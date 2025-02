Che tempo che fa, Conti: "Pieraccioni e Panariello? Perché non li ho invitati a Sanremo"

10 febbraio 2025 a

"Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello non verranno, sarebbe stato un po' banale no? Se lo aspettavano tutti, si sono offesi, cercheremo di recuperare il prossimo anno": Carlo Conti, in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, lo ha detto riferendosi ai suoi due amici comici e alla loro assenza a Sanremo quest'anno. Qualche giorno fa, quando il conduttore e direttore artistico della kermesse ha annunciato che la prima serata l'avrebbe condivisa sul palco con due suoi "amici", tutti si aspettavano proprio Pieraccioni e Panariello. Poi l'annuncio sui co-conduttori Antonella Clerici e Gerry Scotti. Di lì a poco Pieraccioni ha pubblicato un video sarcastico in cui si mostra offeso per la scelta.

Parlando di suo figlio Matteo, poi, Conti ha spiegato che non sarà a Sanremo: "Non verrà, preferisce rimanere a casa". Mentre in generale sulla kermesse ha sottolineato: "Sanremo è stato un crescendo. Il contributo dei social è stato importantissimo, ci permette di commentare e sparlare in tempo reale. C'è molto fermento. Martedì ci sarà Jovanotti che farà uno show incredibile, non si risparmia. Due premi alla carriera: a Iva Zanicchi e ad Antonello Venditti. Poi i Duran Duran che tornano dopo quarant'anni".

Facendo due conti, infine, Fazio ha fatto notare che "sono 150 minuti di canzoni, sessanta minuti di pubblicità, mezz'ora per i conduttori e altro, sono quattro ore e mezza di diretta". Conti però lo ha rassicurato: "Penso di finire all'1 e un quarto, e poi ho reintrodotto il Dopofestival con Alessandro Cattelan".