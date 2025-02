Sanremo 2025? Non solo: PrimaFestival parte col turbo, gli ascolti da record

Klaus Davi 11 febbraio 2025 a

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Primafestival)

Il mini “prequel” sanremese a guida Gabriele Corsi (forte dell’esperienza all’Eurovision Song Contest) e Bianca Guaccero (trionfatrice di Ballando con le Stelle e reduce dal successo di Dalla strada al palco) parte decisamente col piede giusto. La cassazione dei pubblicitari, l’Auditel, attribuisce un 25.6% di share con la bellezza di 4.738.000 spettatori. Collocato in access prime time, il teaser del più grande evento televisivo prodotto dalla tv italiana, fa davvero ben sperare gli investitori.

Uno share perfettamente distribuito in tutte le regioni del Paese con picchi in Sicilia del 28% grazie al duo “I Sansoni”, campioni di comicità da oltre 400 milioni di visualizzazioni sul web. Mentre l’innesto di Mariasole Pollio ha lo scopo di attrarre da subito l’attenzione del folto target di Italia 1, vista la sua felice esperienza a Batitti Live, uno dei programmi musicali estivi meglio riusciti. Anche il taglio del montaggio ricorda molto lo stile del canale “young” di Mediaset, con conduttori che incalzano i cantanti come Corsi con Achille Lauro o la stessa Mariasole con Rkomi.