Affari Tuoi, il padre di Gianbruno "bullizzato" dal pubblico: volano insulti e sfottò

Siamo ad Affari Tuoi, il gioco dei pacchi, della fortuna e del Dottore, il game-show condotto da Stefano De Martino in onda su Rai 1, il programma che tritura la concorrenza in termini di share. La puntata in questione è quella trasmessa sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini nella serata di lunedì 10 febbraio. E il protagonista dell'occasione è Gianbruno, benzinaio in rappresentanza dell'Abruzzo che ha iniziato la sua gara con il pacco numero 7, ad accompagnarlo il padre.

Un inizio di partita promettente, ma dopo poco Gianbruno apre in rapida successione i pacchi da 200mila, 100mila e 50mila. Poi la prima proposta di cambio del Dottore, pari a 28mila euro. Gianbruno, sicuro della sua scelta, rifiuta l’offerta e ha proseg eliminando i pacchi da 1 euro, 75 euro e 0 euro.

"Il valore dei soldi lo conosciamo, facciamo un doppio lavoro entrambi... finché ci sono i 300k - ha scandito -, io vado avanti". Una frase con cui Gianbruno se la tira, alla grandissima: poco dopo infatti apre il pacco con il premio maggiore. Il Dottore a quel punto avanza la seconda offerta di cambio, questa volta per 5 tiri. Gianbruno ipotizza che nel suo pacco ci fossero i 75mila euro, ma chiede consiglio al padre. Il quale risponde. "Se questo è quello che ti senti, rifiutalo!". Gianbruno prosegue e nei due tiri successivi elimina i 20mila e i 75mila euro. Harakiri completo.

Anche De Martino a quel punto era disorientato dalla strategia del concorrente: "Quando tu sei venuto qua, mi hai detto che il 14 è il tuo compleanno e che avevi aspettato 14 secondi prima di pescare il pacco, ma alla prima proposta di cambio non sei andato a prendere il 14. Io voglio che tu vada a casa con i 30mila almeno!". Già, non si capiva a cosa ambisse Gianbruno. La partita prosegue e... addio anche ai 30mila euro. Restano solo i 10mila e un kg di confetti. Si finisce alla Regione Fortunata: altro doppio fiasco. Insomma una partita tragicomica

Ovviamente, sui social in generale e su X in particolare, contro Gianbruno si sono scatenate feroci ironie. Non solo contro di lui, ma anche contro papà: "Il ruolo del padre in questa partita?", "Ma il papà parla?", "Vabbè Gianbruno, che ca*** chiedi a tuo padre allora, tanto stai scegliendo comunque tu". Povero signore... Quindi contro Gianbruno in persona: "Ha la faccia di uno che poteva avere una parte nell’Amica geniale", "La presenza di un concorrente di nome Gianbruno, vista la pericolosa assonanza, prova che tutta la storia di TeleMeloni è una bufala", "Va bene tutto, ma uno che li chiama 300k non dovrebbe vincerli…", concludeva caustico uno degli utenti.